Aereo in avaria mentre sorvola le Dolomiti | la pilota di 22 anni atterra incredibilmente sul Lagorai e salva tutti | “Così abbiamo portato a casa la pelle”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il motore che perde potenza durante il volo, gli attimi di panico, la manovra ditaggio e, infine, l’incredibileggio a 2mila metri d’altitudine tra una vetta innevata delle. Sono vivi per miracolo tre ragazzi di vent’costretti ad unggio di emergenza sul gruppo del, in Trentino. Alla guida dell’da turismo c’era Silvia de Bon, 22, fresca di doppio brevetto di volo italiano ed americano; insieme al fratello Mattia, 27, e alla sua fidanzata, Giorgia Qualizza, di 28,e tre originari di Longarone (Belluno). Il gruppo era partito da Trento ed era diretto a, a Belluno: avevano voluto fare una gita post-natalizia in alta quota non immaginando ...

Silvia de Bon , 22 anni guidava l'e a bordo c'erano anche il fratello Mattia, 27 anni, e la sua fidanzata, Giorgia Qualizza, di 28. La De Bon è riuscita ad effettuare un atterraggio di ...Ai comandi del piper Silvia del Bon, appena tornata dagli Usa, che insieme al fratello e alla fidanzata di quest'ultimo aveva optato per una gita post - natalizia in alta ... Aereo in avaria atterrato sulle Dolomiti: il recupero del carburante