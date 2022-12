Addio O' Rey | si spegne a 82 anni Pelè | la leggenda del calcio brasiliano

Tuttosport

La Seleção sconfisse la Svezia per 5 - 2 anche grazie a due reti di O. Nel 1962, Pelé si laureò per la seconda volta di fila campione del Mondo con il Brasile anche se giocò solo due partite ...È morto a 82 anni Pelè . La leggenda del calcio brasiliano, vincitore di tre coppe del mondo, era ricoverato per un tumore al colon e, negli ultimi giorni, i medici avevano rivelato che il campione ... Addio a Pelé: O Rey morto a 82 anni SAN PAOLO. Il calcio piange Pelè. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, la figlia Kely Nascimento: "Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace". E' stato l'unico ...Pelé è morto, aveva 82 anni ed era malato da tempo. Era chiamato O Rey, il re, la leggenda del calcio brasiliano. Attaccante, ha iniziato a giocare per il ...