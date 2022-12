Addio O' Rei | si spegne a 82 anni Pelè | la leggenda del calcio brasiliano

Agenzia ANSA

Leggi anche È morto Pelé,a Odel calcio Pelè, figli e nipoti al capezzale di Onella notte di Natale: ore delicate in ospedale Come sta Pelé, peggiorano le condizioni di O: la ...E così il Brasile oggi piange il suo, Odo Futebol, Edson Arantes do Nascimiento in arte Pelé. Uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, per molti il più forte, per i brasiliani ... Addio a Pelé, O Rei del calcio amato da tutti - Sport A 82 anni si è interrotta la vita terrena della leggenda brasiliana del calcio Pelé. Il tre volte campione del Mondo, da tempo ricoverato, è morto oggi a causa di un cancro al colon. Pelé era ricovera ...Il ricordo istantaneo del club di De Laurentiis per la scomparsa di quello che insieme al Pibe de Oro è stato considerato il più grande giocatore della storia del calcio ...