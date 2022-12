Addio O' Rei | si spegne a 82 anni Pelè | la leggenda da 1000 gol La famiglia | ' Ha incantato il mondo con il suo genio'

Tiburno.tv

Pelé, per sempre O'. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani . 'Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non sarà mai dimenticata. RIP RE'. Lo scrive su ...Commenta per primo La morte di O, Pelè , che si è spento a 82 anni, ha generato grande commozione nel mondo del calcio e dello sport. Vi riportiamo una selezione dei messaggi più significativi affidati ai social network. vai alla ... Addio O Rei, è morto il leggendario Pelè Il mondo piange Pelé, O Rei del calcio è morto "a causa di insufficienza multiorgano"nell’ospedale Israelita Albert ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...