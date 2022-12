(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’artista, apprezzatoattivo per oltre mezzo secolo nell’ambito del rinnovamento della figurazione, è morto a Milano all’età di 86 anni. Le esequie funebri si sono svolte oggi a Brescia nella chiesa di San Giacinto a Lamarmora. Per questa chiesa agli inizi degli anni ’80 realizzò un grande trittico a tema sacro. Nato a Milano il 26 novembre 1936, città dove ha sempre vissuto e lavorato,studiò all’Accademia di Brera, dove fu allievo del pittore Federico Von Rieger. Nel 1960 fu tra i fondatori del “Rinnovamento dei Valori Classici”, insieme a Valmore Grazioli e Gabriele Mandel e con loro fu editore della rivista omonima, che si prefiggeva l’intento di coniugare arti classiche e moderne dando nuovo slancio alla ritrattistica, alle nature morte e alla pittura del paesaggio. ...

Il Denaro

... e senza dubbio sarai'altezza. Ti ameremo per sempre Jo Mersa... Muffin" si legge in un altro ...sentono! RIP giovane Raggamuffin" si legge in un altro messaggio sotto a una delle foto dell'. ...Lutto nella musica sarda, è morto Francesco Pilu, il leader dei Cordas e Cannas. L'ha fondato il gruppo musicale nel 1978, salendo alla ribalta sia in Sardegna sia'estero, sui principali palchi. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social che arrivano da tutta l'Isola ... Addio all'artista Giorgio Salmoiraghi, ritrattista di Giovanni Paolo II ...