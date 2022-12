(Di giovedì 29 dicembre 2022) È morto oggi ilEdson Arantes do Nascimento, conosciuto col nome di, che ha portato il Brasile a vincere tre Mondiali e in carriera ha segnato 1281 goal

Per seiha vinto il campionato brasiliano, dieci quello paulista, cinque la coppa del Brasile. Due i trionfi in Libertadores, ai quali ha fatto seguito la vittoria della Coppa Intercontinentale ...... 'Poca voce e un po' di febbre' Mentre si rincorrono le voci sul possibiledel maresciallo ... E la scrittura rientra proprio tra questi: i suoi testi televisivi, infatti, poi moltediventano ... Addio al 3 volte campione del mondo brasiliano Pelé Al tre volte campione del mondo e icona del calcio brasiliano era stato diagnosticato un cancro al colon a settembre 2021 ...