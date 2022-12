Addio a Pelè | tre volte campione del mondo con il Brasile

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È morto oggi ilbrasiliano Edson Arantes do Nascimento, conosciuto col nome di Pelé, che ha portato ila vincere tre Mondiali e in carriera ha segnato 1281 goal

...statunitensi dei New York Cosmos trascinandoli due anni dopo...diceal mondo del calcio giocato. "In 22 anni di calcio, ...è morto. La leggenda del calcio è deceduta in ospedale82 anni. La notizia è stata battuta dall'agenzia AP e ha fatto immediatamente il giro del mondo. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico ...