Addio a Pelé | O Rei del calcio amato da tutti La famiglia | ' Ti amiamo infinitamente'

RaiNews

Commenta per primo Il re è morto: Pelè se n'è andato dopo alcuni giorni in ospedale, lasciando la famiglia a 82 anni. E' stato uno dei migliori, se non il migliore di sempre nella storia del calcio, e ...Leggi anche È mortoa O Rei del calcio Pelè, figli e nipoti al capezzale di O Rei nella notte di Natale: ore delicate in ospedale Come sta, peggiorano le condizioni di O Rei: la ... Addio a Pelé, il mondo piange il Re del calcio