Addio a Pelè | leggendario campione senza tempo Per il mondo “era il calcio”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è morto. La leggenda delbrasiliano si è spento oggi all’età di 82 anni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, la figlia Kely Nascimento: «Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace»… Alla fine ha ceduto al male che lo aveva invaso dae alla stanchezza di dover combattere contro un nemico che negli ultimi mesi aveva infierito su un fisico provato dalla malattia e dalle cure e su un animo piegato dalla fatica. Eppure, “O Rey” un ultimo prodigio prima di andarsene l’ha fatto. Verrà sepolto a Santos, comune del Brasile nello Stato di San Paolo e, soprattutto, il comune dove giocava la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni., il fuoriclasse stroncato dal cancro La notizia ha fatto ...

RaiNews

Se il calcio non si fosse chiamato così avrebbe dovuto avere come nome Pelé, scriveva Jorge Amado. E ora che Pelé non c'è più, portato via da un tumore più feroce dei tanti mediani che lo hanno ...a Pelé, leggenda del calcio mondiale. Aveva 82 anni, era ricoverato all'Albert Einstein da ... I cinque gol più belli dida Youtube Se il calcio non si fosse chiamato così avrebbe dovuto ... Addio a Pelé, il mondo piange il Re del calcio