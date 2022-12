Addio a Pelé | il mondo ai piedi di O Rei | Eterno

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilpiange, O Rei del calcio è morto "a causa di insufficienza multiorgano"nell'ospedale Israelita Albert Einstein, dove era ricoverato da quasi un mese. L'istituto "conferma con rammarico la morte" di"alle 15:27 (ora locale) a causa di insufficienza multiorgano, risultato della progressione del cancro del colon associato alla sua precedente condizione clinica", si legge nella nota. Il campione brasiliano è scomparso a 82 anni. Politici, sportivi, calciatori e tante persone comuni lo hanno ricordato sui social. "Tu, il calcio. Ciao O Rei". Così, in una storia su Instagram, Francesco Totti commenta la scomparsa del mito brasiliano. Il messaggio è abbinato a una foto diche palleggia in campo. "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia di Edson Arantes do ...