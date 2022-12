Adama Traoré al Napoli? Affare possibile in un caso | la rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CALCIOMERCATO– Tra pochi giorni avrà inizio la sessione invernale di calciomercato, e ilè pronto a vigilare per cogliere eventuali occasioni che possono presentarsi. Il triplocon la Sampdoria, che vede coinvolti Bereszynski, Contini e Zanoli (con quest’ultimo,che si accaserebbe in Liguria per fare spazio ai primi due), sembra ormai cosa fatta. Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, resta importante anche in vista dell’estate, anche magari per bloccare diverse piste per anticipare la concorrenza per i propri obiettivi. calcioMercato, le ultime suOltre a Ounahi e Kvernadze, nomi su cui si è concentrata l’attenzione delle sirene di mercato in orbita, un altro profilo che piace (ma per ...