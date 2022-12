Adam Sandler | l' assist che fa la differenza

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Quello del padre, che lo ha sempre spronato nel basket e nella vita. Quello degli amici nel mondo del cinema, con i quali ha superato le critiche degli esordi. L'attore, fresco del People's Choice Award proprio per il ruolo di un coach, ringrazia tutti. Compreso Dustin Hoffman

Movieplayer

Ebbene, è proprio una scena del film Diamanti Grezzi (Uncut Gems), cone Kevin Garnett. Diamanti Grezzi è un film appassionante, incentrato sulle scommesse sportive. Ciò che stupisce ...(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Mia moglie per finta, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e ... Bastardi senza gloria: Adam Sandler era la prima scelta di Quentin ... Quali sono i cinque migliori film sul gioco d’azzardo dal 2000 ad oggi Sebbene il secolo scorso sia stata una ...«Vuoi restare arrabbiato o vuoi venire a letto a fare le coccole», dice Julia Fox in Uncut Gems quando il suo fidanzato Howard ( Adam Sandler) torna a casa e scopre che ha organizzato un festino ment ...