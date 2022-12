Abruzzo | gli sposi sono sordomuti e il matrimonio si celebra con la lingua dei segni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A San Salvo, in Abuzzo, due persone siunite nelutilizzando ladei. Si tratta di Sara Fabiano, di San Salvo, e Abraham Ajeesh, cittadino indiano e residente a Mumbai. I due, entrambi, siconosciuti in India. Are ilnell’aula consiliare è stato Emanuele De Nicolis, sindaco della cittadina in provincia di Chieti. Per permettere alla coppia didi seguire tutte le fasi della cerimonia e la lettura dell’atto dierano presenti Ilenia Cacciavillani, traduttrice delladeiin italiano, e Claudio Boccacci per quella internazionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.