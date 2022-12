A San Siro 2 | 7 milioni di spettatori nel 2022 | la capienza del nuovo stadio basterà?

La Gazzetta dello Sport

È come se la popolazione di un'intera regione italiana si fosse riversata dentro uno stadio. Il dato complessivo dell'affluenza anell'anno solare 2022 - inteso come la somma degli spettatori di Milan e Inter nelle varie competizioni - fa impressione: oltre 2,7 milioni di persone. Poco meno degli abitanti della Toscana, ...Cresce l'attesa per la ripresa della serie A dopo la sosta e in particolare i riflettori sono puntati da ora su Inter - Napoli , big - match del 4 gennaio a. Ne parla a Radio Kiss Kiss Maurizio Pistocchi . L'ex giornalista di Mediaset immagina una novità da parte degli azzurri e dice: A San Siro 2,7 milioni di spettatori nel 2022: Milan e Inter, la capienza del nuovo stadio basterà Khvicha Kvaratskhelia non è stato il solito nelle amichevoli invernali. Ovvio, visto che è reduce da una lombalgia. Come tornerà contro l'InterNicolò lotta come Berti e segna come Matthäus. All’equilibrio della capolista pensa Zambo, come Romano per Maradona ...