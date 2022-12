A che ora inizia la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni | l’orario d’inizio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A che oraladidiA che oraladidel Presidente del Consiglio di? Il tradizionale incontro con lanella nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati (via Campo Marzio 78) è in programma alle ore 11,30 (diretta su Rai 1 dalle ore 11,15). Più o meno in contemporanea, al Senato, avrluogo le votazioni finali sul disegno di legge di Bilancio: la sua approvazione entro ladel mese permetterebbe di evitare il rischio dell’esercizio provvisorio della ...

la Repubblica

Un'iniezione di fiducia incredibile per la Joyaè pronto a trascinare nuovamente la Roma con José Mourinhoha un disperato bisogno di schierarlo in campo. ATTERRATO A FIUMICINO - Alle ...Bandecchicorregge il tiro, ma tanti tifosi, sia sui socialincontrandosi in città, non l'hanno presa bene. Il malcontento è tanto. Tra i gruppi, c'è chi si muove per iscritto. E c'è chi ... Caso Msi, l’eterno ritorno alle origini buie che ora imbarazza la premier Meloni È morta la donna ricoverata a Mannheim e di cui avevamo parlato a novembre, quando una vicina di stanza le aveva staccato il respiratore.Nursing Up De Palma: «Ferie programmate da tempo e cancellate, da Nord a Sud, per gli infermieri italiani. Ospedali presi d'assalto» «Il nostro report dei pronto soccorsi e dei reparti, tra Natale e S ...