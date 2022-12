90° Minuto relegato su Rai 3 per non ‘chiudere’ il Bar Stella di De Martino

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Marco Lollobrigida - 90°Con l’inizio del nuovo anno, torna la Serie A di calcio, assente dal 13 novembre, prima di lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. Il campionato riparte mercoledì 4 gennaio 2023 e, come in ogni turno infrasettimanale, si rinnova in seconda serata l’appuntamento con lo speciale di 90°per vedere gol e immagini in chiaro della 16° giornata appena conclusa. La novità, se così vogliamo chiamarla, è che la trasmissione sportiva di Rai 2 andrà in onda su Rai 3. Ebbene sì, l’appuntamento con Marco Lollobrigida del 4 gennaio, alle 23.30, sarà eccezionalmente sulla terza rete, così da garantire la regolare trasmissione di Stefano De, Bar, nella seconda serata di Rai 2. Una decisione della Rai piuttosto bizzarra: il secondo canale subisce spesso variazioni di palinsesto per ...