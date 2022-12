? LIVE! Atalanta-AZ Alkmaar 0-1 nella ripresa | olandesi vicini al raddoppio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) IL TABELLINO-AZ0-1 MARCATORI: 1? Evjen(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino (56? Scalvini), Djimsiti; Zappacosta (46? Maehle), De Roon, T. Koopmeiners, Ruggeri (56? Soppy); Ederson (67? Malinovskyi); Lookman (67? Muriel), Højlund (67? Zapata). A disp. Bertini, Rossi, Okoli, Zortea, Boga. All. Gasperini AZ (4-3-3): Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, M. De Wit (62? Kerkez); Evjen, Reijnders, Clasie (62? Bazoer), Evjen; Odgaard (62? D. De Wit), Pavlidis, Karlsson. A disp. Owusu-Oduro, Deen, Dekker, P. Koopmeiners, Buurmeester, Barasi, Van Brederode, Lahdo. All. Jansen Arbitro: Colombo (sez. di Como) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I GOL 1? – Goal AZ: Pasticcio di Palomino, che nel tentativo di fraseggiare basso dentro l’area effettua un passaggio leggero su cui Evjen mette il piede, deviando la palla ...

Calcio Atalanta

Al Gewiss Stadium, il match valido per l'amichevole trae AZ: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e AZ si affrontano nel match valido per l'amichevole di stasera alle ore 19:00 SintesiAZ Inizio alle 19.00 1 GOAL AZ. Palla a Palomino che tenta di rinviare, ...Formazioni ufficiali: Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Éderson, Ruggeri, T. Koopmeiners, Lookman, Højlund. A disposizione: Rossi, Bertini, Mæhle, Okoli, Muriel, ... LIVE - Atalanta-Az Alkmaar 0-1, segna Evjen poi palo di Hojlund Incontro amichevole fra la squadra di Gasperini e quella olandese in cui milita il fratello del nerazzurro Teun Koopmeiners 18.31 Le squadre sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento ...Out anche Musso oltre a Pasalic e gli acciaccati Demiral e Hateboer. Calcio d'inizio dalle ore 19: segui la diretta su Bergamonews ...