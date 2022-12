? LIVE! Atalanta-AZ Alkmaar 0-1 | inizia il secondo tempo | fuori Zappacosta

Calcio Atalanta

Al Gewiss Stadium, il match valido per l'amichevole trae AZ: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e AZ si affrontano nel match valido per l'amichevole di stasera alle ore 19:00 SintesiAZ Inizio alle 19.00 1 GOAL AZ. Palla a Palomino che tenta di rinviare, ...Formazioni ufficiali: Sportiello, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Éderson, Ruggeri, T. Koopmeiners, Lookman, Højlund. A disposizione: Rossi, Bertini, Mæhle, Okoli, Muriel, ... LIVE - Atalanta-Az Alkmaar 0-1, segna Evjen poi palo di Hojlund Incontro amichevole fra la squadra di Gasperini e quella olandese in cui milita il fratello del nerazzurro Teun Koopmeiners 18.31 Le squadre sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l’amichevole: ecco le pagelle di Atalanta AZ Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e AZ valido per l’amichevole al Gewiss Stadiu ...