Zuppa di Porro 28 dicembre 2022

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)di. Onore al Msi, La Russa è un caso. Titola Repubblica. ma è un caso solo per loro e la presidente della comunità ebraica. Borgnonovo ha ragione: non gli basta mai. Oggi da qualche parte ho letto di una intellettuale ebrea che non si fida delle lacrime della Meloni. Mo’ però non esageriamo. Questi confondono la storia con il loro sinistrismo. La testimonianza del figlio di Occorsio su Rep, il padre ucciso da Ordine Nuovo. Un monumentale Sansonetti difende il Mis come lo chiamavano all’epoca. Decreto sicurezza spacchettato, cosa succedee alle Ong, alla Azzaro non piace, ci saranno più morti. Furti Europei, e Panebianco che ci parla di quello più grave legamo con fondamentalismo islamico di una certa sinistra. La rivoluzione nordio per Cerasa è quella contro lo strapotere dei Pm. Twietter file uno scandalo di cui si parla poco ...