Zelensky | “Ricostruzione Ucraina più importante progetto economico Ue”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrè intervenuto in parlamento a Kiev parlando delladel paese dopo la guerra come del piùdell’Europa ed esortando i parlamentari a mettere a punto leggi che attraggano imprenditori e investimenti. Tra gli obiettivi indicati da, oltre quello del rientro nel paese di tutti gli ucraini fuggiti all’estero, anche quello della liberazione di tutti gli ucraini catturati come prigionieri di guerra: dall’inizio della guerra a febbraio – ha detto – 1.456 di loro sono tornati a casa. In precedenza, pubblicando un post su Telegram,ha ricordato che “a Bakhmut lo scorso anno, vivevano 70mila persone”. “Ora rimangono solo pochi civili. Non ci sono posti che non ...

Inoltre, ha affermato che l'Ucraina 'ha aiutato l'Occidente a ritrovarsi ( ) e unirsi'. La ricostruzione dell'Ucraina, ha proseguito, sarà 'il più grande progetto economico d'Europa', e il ... il team di BlackRock sta lavorando da diversi mesi a un progetto per consigliare il governo ucraino su come strutturare i fondi per la ricostruzione dell'Ucraina. Zelensky e Fink hanno concordato di ... Il gestore Usa con ottomila miliardi di dollari in portafoglio è al lavoro sulla raccolta dei capitali per le spese post-belliche di Kiev. Allo studio un fondo per rimettere in piedi l'economia.