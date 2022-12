Panorama

Ma Meloni, determinata a sostenere l'Ucraina, secondo fonti di governo farà di tutto per dare ale armi che. Anche perché la premier è descritta 'inorridita' dagli attacchi russi a ...Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno del nostro Paese, ha espresso la volontà di essere presto a Kiev ed ha inviato Volodymyr. Il qualeaiuti anche in armi per la difesa Il russo ... Zelensky chiede alla Meloni i missili anti aereo e anti droni Il ministro della Difesa sul ricorso al nucleare da parte di Mosca: "Il pericolo, potenzialmente, esiste, per quanto molto improbabile" ...«Ho ringraziato Giorgia Meloni per la solidarietà e il supporto all’Ucraina». Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dando notizia della conversazione telefonica avuta con ...