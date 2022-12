Autosprint.it

Sono rimasti perlopiù gesti simbolici, a effetto, inevitabilimente incapaci di graffiare la realtà . Era peraltro scontato che molte manifestazioni prodotte da alcuni piloti su temi extra - sportivi, ...C'è però chi ha accolto con favore la decisione della FIA, ovvero il numero uno della McLaren, l'americano, che ha voluto applaudire la 'censura' imposta dalla Federazione: 'Alcune ... Zak Brown, giuste le limitazioni della FIA alle manifestazioni su temi caldi Ai piloti, nel 2023, verrà proibito ogni commento o manifestazione su tematiche politiche o religiose senza un preventivo consenso da parte della FIA. Una forma di censura che Brown spiega nella sua l ...Peter Sauber è fiducioso che Alfa Romeo F1 team troverà una "soluzione sensata" per sostituire Frederic Vasseur come team principal, dopo la sua partenza per la Ferrari. Il team boss della McLaren And ...