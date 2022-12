WhatsApp smetterà di funzionare il 31 dicembre 2022 su molti telefoni datati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sono i modelli più vecchi che perdono la compatibilità con l’app di messaggistica a causa della vetustà del sistema operativo non più aggiornato....

di funzionare su alcuni vecchi modelli di smartphone Si tratta di 49 modelli. La maggioranza utilizzano il sistema Android, due sono iPhone. I modelli sono quelli più vecchi come è ...Se utilizzi uno di questi dispositivi, probabilmente dovrai acquistare uno smartphone più recente in modo da continuare a utilizzaree ricevere nuovi aggiornamenti. Questi smartphone non ... WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli di smartphone da gennaio 2023: ecco quali