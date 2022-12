WhatsApp addio | Milioni di dispositivi a rischio | ecco quali

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La famosissima app di messaggistica istantanea sta per scomparire da alcuni cellulari.disi tratta e qual è il motivo: massima attenzione Applicazione di cui ormai non possiamo più fare a meno,in pochi anni è diventata forse la più usata del cellulare. Oltre al servizio di messaggistica istantanea, infatti, consente di creare chat di gruppo, di telefonare e di videochiamare anche più persone alla volta: oggi, però, c’è una brutta notizia., notizia ufficiale (kronic.it)Con l’avanzare della tecnologia, infatti, anchesi è dovuto adattare soprattutto alla concorrenza. Una delle applicazioni che più la fanno temere è sicuramente Telegram, altra applicazione di messaggistica molto usata soprattutto nelle community: a differenza di, consente ...

iSpazio

non funzionerà più su alcuni vecchi dispositivi: l'impatto sui consumatori Dal prossimo 1 gennaio, ben 49 modelli di smartphone diversi dovranno dire. La decisione di Meta ......circa 4 metri cosa che farà tornare Fiat nel segmento B delle hatchback a oltre 5 anni dall'...Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Facebook Twitter... WhatsApp, addio supporto per questi modelli di iPhone! Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati. Il matrimonio tra l'attrice e il famoso musicista sarebbe finito dopo 19 anni. A confermarlo a Today è una fonte vicina alla coppia dopo mesi di ...Brutte notizie in arrivo con il Nuovo Anno per 47 tipi di smartphone: a partire dall'1 di Gennaio non saranno più compatibili con WhatsApp.