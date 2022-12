Volley femminile | Serie A1 | Perugia rescinde con Dilfer | accolta la richiesta della giocatrice

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La Bartoccini Fortinfissiha annunciato ufficialmente la rescissione del contrattopalleggiatrice Victoria. Lainfatti ha chiesto e ottenuto di rientrare negli Stati Uniti per seguire il protocollo americano durante l’infortunio patito il 18 dicembre scorso. Valutati in almeno 60 giorni i tempi di recupero, la società umbra ha accolto lae ha quindi accettato dire il contratto. “Il club e la dirigenza ringraziano Tori per l’impegno con cui ha svolto il suo lavoro augurandole un pronto recupero e tutto il meglio per il suo futuro sia in ambito professionale che nella vita privata”, si legge nella nota ufficiale. IL COMUNICATO UFFICIALE DISportFace.