Volley | Coppa Italia | Kaziyski show | Trento batte Modena e vola in semifinale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I quarti di finale della2022/23 di pallavolo maschile hanno espresso il loro primo verdetto: la prima semifinalista di questa edizione è l’Itas Trentino, uscita vincente con il punteggio di 3-1 (17-25, 28-26, 25-22, 25-20) dalla sfida contro i padroni di casa della Valsa Group. Rimonta furiosa della squadra guidata da Angelo Lorenzetti, in grado di reagire dopo un primo set in cui i “canarini” avevano controllato agevolmente il gioco, potendo fare affidamento su due bocche da fuoco come Adis Lagumdzija ed Earvin Ngapeth. La svolta avviene nel combattutissimo secondo set, chiuso solo ai vantaggi in favore dei trentini, con il veterano Mateyche firma i due break decisivi col punteggio in bilico. Il bulgaro continua il suopersonale anche nei set successivi, in cui ...

