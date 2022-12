Volete lavorare a casa di Ronaldo? Ecco quanto vi paga | stipendio choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cristianoha già dimenticato il flop del Mondiale. Dopo aver detto addio al Manchester United con lo stralcio del contratto, Cr7 pensa già alla sua nuova sistemazione. Radio mercato lo dà in arrivo nella squadra saudita Al-Nassr. E qui il suo pesantissimo conto in banca potrebbe crescere ancora con unodi 200 milioni di euro all'anno. Una cifra da capogiro per un giocatore che è ormai definitivamente entrato nel tramonto della sua carriera. E così, secondo alcune voci indiscrete, il giocatore 37enne portoghese, starebbe già pensando alla sua nuovadove trascorrere del tempo con la sua compagna, Georgina Rodriguez. Dopo aver messo le mani sulla villa più costosa del Portogallo, costata oltre 10 milioni di euro a Quinta Marinha, un borgo a pochi minuti da Lisbona, il giocatore, pluri-pallone d'oro starebbe ...