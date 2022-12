Violenze | stupri e abusi | l' Iran terrorizza così i manifestanti anti-regime

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Una continua escalation verso la repressione dei diritti umani. Donne e uomini arrestati per le proteste contro i metodi autoritari del, coattivamente denudati, toccati sui genitali e, talvolta, violentati. Insta accadendo questo. A denunciarlo sono proprio i protagonisti delle manifestazioni, che al programma televisivoInternational hanno riferito di aver subito molestie sessuali edurante la detenzione dalle forze di sicurezzaiane. Un fenomeno ormai dilagante e in un certo senso certificato anche dalle parole prive di compassione del presidente Ebrahim Raisi che, nel corso di una cerimonia tenuta martedì 27 dicembre, ha usato il pugno duro. “Non mostreremo misericordia ai nemici” del. Le proteste sono un “disturbo”. ...

il Resto del Carlino

Ora il dominio sociale si esprime con rapimenti, carcerazioni, torture,anche letali, e con sparizioni. Il regime teocratico sfodera ogni capacità repressiva per contenere lo ..."Dobbiamo militarizzare i parchi in modo tale da evitare il più possibile situazioni come quella odierna che, ancora una volta, vedono penalizzate le donne che subisconoe ... Stupri a Bologna, la mappa delle violenze: report in arrivo Una continua escalation verso la repressione dei diritti umani. Donne e uomini arrestati per le proteste contro i metodi autoritari del regime, ...Viterbo,27.12.22 L’amico e collega Marco Fabio Fabbri ci invia un suo articolo pubbòlicsto su L’Opinione” che commenta i fatti che stanno accadendo in IRAN dove le donne combattono contro il governo t ...