Viktorija Mihajlovic | sommersa da assurde critiche | la replica della ragazza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nonostante la recente e dolorosa perdita del padre,, secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni, è stata aspramente attaccata da diversi haters. Alcuni utenti, infatti, hanno messo un’assurda accusa alla 24enne, la quale non si è affatto tirata indietro dal rispondere a tono. L’ASSURDA ACCUSA – Nonostante il dolore per la scomparsa del padre,L'articolo

Trend-online.com

, la figlia di Sinisa, è stata attaccata brutalmente dai leoni da tastiera, il motivo è allucinante e la risposta non tarda ad arrivare. Uno scatto per ricominciare che non è ...... anche Giorgia Meloni Silenzio e mano sul cuore, così la Mezza Maratona di Castel Maggiore saluta Sinisa Sinisa, veglia in Santo Stefano, la figlia: 'Ovunque tu sia, ... Viktorija Mihajlovic, chi è la figlia di Sinisa e perché è attaccata dagli ... La moglie Arianna e i figli dell'ex allenatore rossoblu tentano di guardare avanti, con forza. Velo di nostalgia e tanta tenerezza durante queste festività ...Aveva tanti amici, Sinisa Mihajlovic, e tra questi c'era un connazionale, Dejan Stankovic, che arrivò alla Lazio giovanissimo e che proprio sotto la sua ala ...