(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha conquistato un bel terzo posto nel secondodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sciha replicato il risultato ottenuto ieri sulle nevi austriache, rendendosi protagonista di due belle manche e accodandosi soltanto al cospetto della svizzera Lara Gut e della statunitense Mikaela Shiffrin. La piemontese è salita sultra le porte larghe per la quarta volta in stagione (tra cui la vittoria a Sestriere) e si conferma leader della classifica di specialità.ha difeso il pettorale rosso e ora può fare affidamento su 40 punti di vantaggio nei confronti di Shiffrin, che oggi ha firmato una sontuosa doppietta in questa località dopo il sigillo di ieri. La nostra portacolori si ...

OA Sport

Essa è dominata della chiesa di Sant Miquèu e si rivela la destinazione ideale in cui fermarsi prima di partire per un'escursione, per le piste dao per altre indimenticabili avventure da fare ...VINCENT KRIECHMAYR, VITTORIA DISCESA BORMIO Foto: FISI/Pentaphoto VIDEO Sci alpino, Marta Bassino terza nel gigante di Semmering: quarto podio di fila per l'azzurra Mikaela Shiffrin si aggiudica anche il secondo gigante di Semmering valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023. In Austria vince l'americana, che con il tempo complessivo di 2'03"51 ba ...Semmering, 28 dic. - (Adnkronos) - Mikaela Shiffrin trionfa anche nel secondo gigante di Semmering valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La statunitense centra il 79° successo in Copp ...