Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 19 | 15

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 19:05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO TRAFFICO IN TEMPO REALE DELLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE DISAGI CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA SIAMO ALL ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SEGNALATE SULLA VIA CASILINA TRA IL RACCORDO E BORGATA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PONTINA ALTEZZA CASTELNO VERSO IL RACCORDO SEMPRE CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA TRASPORTO SU FERRO RIMANE RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA FIRENZEIN DIREZIONE DI FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA A CHIUSI SONO 30 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO CHE ANCHE QUESTA SERA E DOMANI SERA 29 ...