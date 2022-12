Via i burocrati che dicono solo no Il piano di Crosetto

Agenzia ANSA

Se non mandiamoqueste persone, facciamo un danno al Paese". A dirlo in un'intervista al quotidiano "Il Messaggero" il ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo cui "nei ministeri e in ogni ...Per un'opera pubblica ora ci vogliono 17 anni, dovranno diventare quattro o cinque. E con coraggio si dovrà usare il machete con le catene che bloccano lo sviluppo dell'Italia. Intervistato dal ... Crosetto, via i burocrati capaci solo di dire no - Politica ROMA (ITALPRESS) – “Serve coraggio. Bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell’Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un’opera pubblica, dovranno diventare 4-5 ...Il percorso della manovra è stato a ostacoli. Colpa, come ha detto Mollicone, della latitanza dei tecnici di Ragioneria e Mef nei momenti cruciali “Il primo problema è stata la tempistica: Giorgetti ...