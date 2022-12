Via a nuove opere e manutenzioni Stanziati 4 | 55 miliardi per l' Anas

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) ha approvato 4,55di euro per investimenti del Contratto di programma, rendendo disponibili i fondidalla Legge di bilancio 2022. Un risultato fortemente caldeggiato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che più volte ha ribadito la propria determinazione per accelerare i lavori in tutta Italia. Nel dettaglio, gli investimenti saranno così ripartiti: oltre 2alle; oltre 1,8di euro destinati alla manutenzione programmata; 174 milioni di euro per il monitoraggio dei ponti e delle gallerie, investimento; 170 milioni di euro per lavori di progettazione; 167,37 milioni di euro per ...

