Venezia | bimbo disabile dopo il parto gestito da ginecologo senza laurea | parte la causa milionaria dei genitori

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Accusato di aver fatto il medico per quasi quarant’anniavere una. Andrea Stampini nel 2019 è morto poco prima di compiere 69 anni, trascinando in archivio tutti i procedimenti penali contro di lui. Tra le accuse anche una particolarmente grave riguardante unavvenuto il 26 dicembre del 2014 all’ospedale di Dolo: secondo le indagini del pm Giorgio Gava, Stampini avrebbeto un’asfissia perinatale a un bambino che ora, a 8 anni appena compiuti, riporta una disabilità al 100%. Dalnon hanno mai smesso di chiedere giustizia e ora,l’estinzione dei procedimenti penali, hanno deciso di avviare unacivile contro l’Usl 3, ritenuta responsabile in quanto il fatto è avvenuto in uno dei suoi ospedali. Il ...

Open

Accusato di aver fatto il medico per quasi quarant'anni senza avere una laurea. Andrea Stampini nel 2019 è morto poco prima di compiere 69 anni, trascinando in archivio tutti i procedimenti penali ...Ilè nato senza gambe e braccia a causa del gas nervino che la madre incinta ha respirato ...non fa vittime a giugno un suv che a tutta velocità si ribalta e travolge il dehor del barin ... Venezia, bimbo disabile dopo il parto gestito da ginecologo senza ... (LaPresse) I Vigili del fuoco di Pordenone hanno fatto una sorpresa al piccolo Jonathan, che aveva affidato a un palloncino il sogno di ricevere ...I vigili del fuoco friulani, in collaborazione con il comando di Como, a casa del bimbo di 3 anni che aveva spedito in cielo la letterina di Natale. Il regalo consegnato sul balcone da un pompiere tra ...