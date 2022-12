Venduto su Ebay un dispositivo di rilevazione dati a 150 dollari | conteneva informazioni sensibili di migliaia di militari

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic – Un ricercatore tedesco di Amburgo ha acquistato sul sito di vendita e aste onlineun, della grandezza di una scatola di scarpe, progettato per rilevarebiometrici, incluse impronte digitali, ed eseguire scansioni dell’iride. All’arrivo del prodotto, con grande sorpresa, l’utente ha fatto una scoperta spiazzante: all’interno della scheda di memoria sono stati ritrovatidi nomi, nazionalità, fotografie, impronte digitali e scansioni dell’iride. Tutti questibiometrici, appartenenti a ben 2.632 persone, sono stati messi in vendita dal sito a poco meno di 150e il cliente è riuscito a portarseli a casa con solamente 68.dibiometrici die persone ...

