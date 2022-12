Valentina Lisitsa | la pianista ucraina pro Putin non suonerà a Venezia Cosa è successo

Il Fatto Quotidiano

Doveva esibirsi al Teatro La Fenice per Musikamera, ma le proteste social hanno portato alla cancellazione delle due date. Lo scorso maggio aveva suonato nella Mariupol occupata dai ...Concerto cancellato al Teatro La Fenice di Venezia per, la pianista di origine ucraina che ha espresso posizioni filo Putin. Il concerto, organizzato da Musikamera, doveva tenersi alle Sale Apollinee. A far saltare l'appuntamento la ... Valentina Lisitsa, annullato il concerto della pianista ucraina pro-Putin alla Fenice di Venezia Concerto cancellato al Teatro La Fenice di Venezia per Valentina Lisitsa, pianista di origine ucraina che ha espresso posizioni filo Putin e ha suonato per i soldati russi nella città di Mariupol occu ...Così la pianista Valentina Lisitsa, ucraina di origine ma filorussa e vicina a Putin, si è vista cancellare al Teatro La Fenice di Venezia il concerto con brani di Rachmaninov. Aveva suonato nella Mar ...