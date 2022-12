Valentina Lisitsa | annullato il concerto della pianista ucraina pro-Putin alla Fenice di Venezia Scoppia la polemica | “Ha suonato nella Mariupol occupata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Abbiamo ricevuto minacce pesanti sui social. Molto violente. Rivolte a noi come associazione ma anche al personale del teatro Lache ci ospita. Ma, lo ribadisco, non eravamo a conoscenzaposizione filoiana di”. Lo dichiara a FqMagazine Sonia Finzi, presidente di Musikamera, la realtà associativa che organizza nelle sale apollinee del teatrono una serie di concerti di musica da camera. Ad aprile era in programma ungrande eccellenza mondiale: ‘The Queen of Rachmaninov’ come lei stessa si definisce sul suo profilo Facebook. Invece ilè stato. Non si farà. Troppe le polemiche che sono ...