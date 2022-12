Vaccinazioni anti Covid | aperte le prenotazioni per i bimbi da 6 mesi ai 4 anni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Come da indicazioni del Ministero della Salute, Regione Lombardia estende l’indicazione di utilizzo del vaccinoper i soggetti della fascia di età 6– 4compresi, in via prioritaria per coloro che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da SARS-CoV-2. Il vaccino potrà essere reso disponibile anche per i bambini della medesima fascia di età che non presentino le condizioni di fragilità, su richiesta dei genitori e di chi ne ha la patria potestà. La comunicazione del competente Ministero segue il parere espresso dal Gruppo di Lavoro Permanente sull’infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità e l’approvazione della Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) –in accoglimento del parere dell’Agenzia ...

BergamoNews.it

Il nome della cantante - all'anagrafe Francesca Calearo, 21 anni il prossimo 16 gennaio - è comparso nei giorni scorsi in un'indagine su false- Covid finalizzate all'ottenimento ...... l'ex colonia portoghese si sta trasformando nell'eldorado del vaccino- Covid. Che cosa stia ...coordinamento della risposta al Covid di Macao ha da poco revocato le restrizioni sulle... Vaccinazioni anti Covid, aperte le prenotazioni per i bimbi da 6 mesi ... C’è anche Madame fra gli indagata nell’inchiesta della Procura di Vicenza sulle false certificazioni per la vaccinazione anti Covid e per la cantautrice, attesa a Sanremo con un brano che è già al cen ...In vista del prossimo Sanremo, Madame è finita al centro dell’attenzione per via di qualcosa che potrebbe costarle l’espulsione del ...