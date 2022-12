United | ecco il sostituto di CR7 | il portoghese umiliato ancora | Guarda

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cristiano Ronaldo non c'è più, e il Manchesterha già trovato il suo(senza però annunciarlo). Il nome è quello di Betinho,. Un perfetto sconosciuto considerando anche la sua età non più giovanissima, 29 anni, e l'altezza, un metro e 72. Il suo nome è comparso all'improvviso, sul sito ufficiale della Premier League nella rosa del club mancuniano. Attaccante di ruolo, dato che è stato inserito tra i giocatori del reparto offensivo a disposizione di Ten Hag: assieme a Garnacho, Rashford, Sancho, Elanga, Martial, Antony e i giovanissimi Shoretire e McNeill, nella rosa di squadra attualmente quinta nel campionato inglese della Premier League. Chi è Betinho Insomma, una vicenda abbastanza surreale. Un signor nessuno, che in carriera ha messo a segno pochissimi gol, il che rende ...

Corriere dello Sport

