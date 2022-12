United Cup tennis 2023 | inizia la stagione di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti Subito dei buoni test verso gli Australian Open

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Neanche il tempo di concludere il 2022 e la nuovatica è ormai alle porte. Il 29 dicembre inizierà laCup, una competizione a squadre che prende il posto dell’ATP Cup e che coinvolgerà sia uomini sia donne. A rappresentare l’Italia in campo maschile ci saranno, che vivranno gli impegni in Australia come unimportante in vista del primo Slam dell’anno, che scatterà a Melbourne il 16 gennaio prossimo.deve cancellare la chiusura di 2022, caratterizzata dai problemi fisici che lo hanno privato anche della convocazione per le finali di Coppa Davis. E’ stato un anno complicato per il romano, che ha perso anche Wimbledon per la positività al Covid-19 e che aveva già ...

Ci sarà anche Stefanos Tsitsipas tra i migliori tennisti del circuito Atp al via della, la competizione in programma da giovedì 29 dicembre all'8 gennaio in tre città dell'Australia (Perth, Brisbane e Sydney). Il giocatore greco ha voglia di testare la propria condizione ...Rafael Nadal è sbarcato in Australia, dove nei prossimi giorni scenderà in campo nella nuova. Lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa : 'Cercherò di aiutare la squadra. La cosa principale per me in questo momento è recuperare le buone sensazioni in campo, essere competitivo.