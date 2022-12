United Cup 2023 | montepremi e cifre | quanti soldi guadagnano i tennisti?

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) LaCup farà il proprio debutto nella giornata di giovedì 29 dicembre. Si tratta della nuova competizione per Nazionali miste di tennis che andrà in scena in Australia: ogni Nazione schiererà due uomini, due donne e un doppio misto. L’Italia cercherà di essere protagonista, trascinata soprattutto da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. La competizione prevede un lautodi 15 milioni di dollari statunitensi.CUPPER NAZIONI: Squadre finaliste: 23.155 dollari Squadre semifinaliste: 13.650 dollari Squadre agli spareggi cittadini: 8.025 dollari Squadre partecipanti ai gruppi: 5.000 dollariPER GIOCATORI: Finalisti, numeri 1 della Nazione: 251.000 dollari Finalisti, numeri 2 della Nazione: 169.200 ...

la stagione 2023 del grande tennis inizia giovedì 29 dicembre in Australia, dove 18 Paesi si daranno battaglia fino all'8 gennaio per diventare conquistare la prima edizione della United Cup. La Tennis Cup sarà per lui un ottimo banco di prova. 'In Australia mi sono sempre trovato bene - ha detto a Brisbane, dove si trova Matteo Berrettini. Alla vigilia dell'esordio contro il Brasile, la squadra capitanata da Vincenzo Santopadre è pronta a dare battaglia. "Ci aiutiamo a vicenda per raggiungere il nostro livello migliore" spiega Matteo Berrettini.