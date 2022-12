Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2022 | Viola sconvolta La situazione è molto grave!

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Vediamo ledella Puntata di Unalin onda il 29. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono chee Damiano scopriranno che dietro i malesseri di Rosa e Manuel si cela una verità inquietante.

Viola farà una scoperta piuttosto sconcertante . Le Anticipazioni di Unalci rivelano che nella puntata che vedremo in onda il 29 dicembre 2022 , su Rai3 alle ore 20.50 , Viola e Damiano indagheranno sui malesseri che stanno tormentando " ormai da tempo " Rosa ...Nuova puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 29 dicembre 2022 . Viola è spaventata dopo ... Un Posto al Sole, trame dal 2 al 6 gennaio: i dubbi di Clara e i rischi che corre Alice Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio [VIDEO] 2023 su Rai 3, annunciano una serie di nuovi scompigli e intrighi che avvolgeranno la vita degli ...