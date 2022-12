Un liceo istituisce il congedo mestruale | concessi due giorni di assenza al mese

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sono tante le donne che sanno bene cosa voglia dire avere mestruazioni dolorose, che si rivelano talmente debilitanti da rendere difficile compiere quasi ogni azione. È questa la motivazione che ha spinto ilartistico Nervi-Severini di Ravenna a introdurre il, di cui potranno usufruire le studenti in caso di necessità. L’Istituto ha così deciso di predisporre una delibera ad hoc, che permetterà alle ragazze che soffrono di dismenorrea, problema diffuso a tutte le età, di assentarsi per un massimo di duealsenza il rischio che questa loropossa influire sull’esito dell’anno scolastico. Per legge, infatti, ogni allievo è infatti chiamato a frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale per potere essere ammessi agli scrutini. Pur ...

