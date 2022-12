Un film italiano sta sbancando su Netflix in tutto il mondo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Il mio nome è vendetta”, un inusualed'azione con Alessandro Gassman, è tra i 10 più visti di sempre sulla piattaforma tra quelli non in inglese

Rolling Stone Italia

Guarda Animali Fantastici - I segreti di Silente su NOW Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Il Nuovo TrailerUfficiale del- HD Animali Fantastici, com'è nata la saga prequel di ...La CalabriaCommission, con un notevole sforzo finanziario, ha lanciato un forte messaggio di fiducia artistica ed industriale per l'intero sistema cinematograficoe per tutto il ... I migliori film italiani usciti nel 2022 Offrire una vetrina e uno spaziodiconfronto ai giovani film maker che, con i loro lavori, danno voce al cinema indipendente affrontando temi di grande rilevanza ...In Urss questi film batterono tutti i record al botteghino e molte battute sono diventate dei modi di dire diffusissimi ...