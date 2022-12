Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura perché l’autorità non annunciato nell’armadio in tutto il paese la testa dichiarata a causa del decollo di aerei russi sul territorio della Bielorussia questa evidenziato dalla mappa degli allarmi il portavoce del Cremlino presto per riportala Nel frattempo tu tenuto che nessun piano di pace sul Ucraina è possibile se non tiene conto delle quattro nuove regioni che si uniscono alla Russia la regione meridionale di calzone stata attaccata a 50 volte nelle24 ore in Italia Papa Francesco chiede a chiedere una preghiera speciale per Benedetto XVI che dice Vergogna al termine dell’udienza generale è molto ammalato parole che fanno salire la pressione per le condizioni di salute di Joseph Ratzinger 95 anni che eletto ...