Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente in the afternoon apertura sicuro pioggia di razzi russi su cazzo nel sud dell’Ucraina almeno 33 quelli lanciati contro obiettivi civili nelle24 ore secondo quanto riferito dall’esercito Di chi è la pipì si riferisce che centinaia di persone sono in fuga città strategica nel sud riconquistato al 11 novembre scorso Mentre il governo ha diffuso le immagini del reparto maternità di un ospedale cittadino bombardato miracolosamente nessuno è rimasto ferito ha detto il vice capo dell’ufficio presidenziale Adesso invece nel Luca Stilus ti hanno lasciato la città di Criminal la liberazione aprirà la strada le forze armate ucraine Intanto il presidente zielinski Cerca la sponda dell’Italia sui sistemi antieri Vitali per difendere il paese da attacchi russi ...