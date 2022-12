Ultime Notizie – Governo | le ‘spese’ di Meloni premier per viaggi | circa 160 mila euro a novembre

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)160. Per l’esattezza, 158672,57. A tanto ammonta la spesa per i ‘movimenti istituzionali’ delGiorgianel primo mese di vita del suo, insediatosi ufficialmente il 21 ottobre scorso. Si tratta di quattro ‘trasferte’, tre all’estero e una in Italia, con 134 persone al seguito, tutte relative a, come documentato sul sito dell’esecutivo. Carte alla mano, il presidente del Consiglio, l’Autorità politica nel gergo tecnico, ha fatto soltanto un ‘o di servizio’, portando con sé ventidue persone, venti come delegazione interna alla presidenza del Consiglio e due ‘esterni’, per un costo complessivo di 2450,22, di cui ...

Sky Tg24

Il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti e' diminuito a novembre ( - 4%) per il sesto mese consecutivo e per la dodicesima volta nelletredici, e lo ha fatto piu' del ......di 350 euro in busta paga nel 2023 Quando viene pagato aumento di 350 euro in busta paga nel 2023 A chi spetta aumento di 350 euro in busta paga nel 2023 Stando a quanto riportano le, ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 28 dicembre. DIRETTA A fine mattina una nota del Vaticano ha parlato di un aggravamento nelle ultime ore delle sue condizioni di salute. Di seguito alcuni aspetti sulla sua figura e sul suo papato. - Benedetto, il primo ...Infatti, nelle ultime ore si è parlato di come il Pirata sarebbe stato individuato come il sostituto di Borja Iglesias, finito persino nel mirino dell'Atletico Madrid. A fare chiarezza sulla questione ...