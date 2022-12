Ultime Notizie – Covid | Italia valuta tampone obbligatorio per arrivi da Cina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tamponi obbligatori per chi arriva dallain: lo stando il governono vista la nuova ondata di coronavirus nel Paese asiatico. In queste ore il ministro della Salute Orazio Schillaci “stando la possibilità di disporre il tamponamentoper tutti i passeggeri provenienti dalla. La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in”. Lo sottolinea una nota del ministero della Salute, annunciando che sul tema oggi pomeriggio Schillaci riferirà in Consiglio dei ministri. Il ministro, “già dalle prime, sta ...