Ultime Notizie – Covid Cina oggi | ospedali sotto pressione | è record di ricoverati contagiati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)indove, dopo la fine della politica zero-, sono aumentati e di molto i ricoveri di persone contagiate dal coronavirus. In ospedale sono finiti soprattutto pazienti anziani, tanto che alcuni medici citati dalla Bbc parlano di strutture sanitarie ”estremamente affollate”. Il personale di Huaxi, un grande ospedale nella città cinese sud-occidentale di Chengdu, ha affermato ad esempio di essere ”estremamente impegnato” nella cura dei pazienti con. “Quasi tutti i pazienti hanno il”, ha detto un membro del personale della farmacia del pronto soccorso, mentre affrontava lunghe file di persone con la febbre, alcune delle quali curate con bombole di ossigeno. Il Guardian cita poi Zhang Yuhua, un funzionario dell’ospedale ...

Sky Tg24

Archiviate le sue duevacanze, infatti, l'attaccante che il club giallorosso ha preso ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le28 dicembre 2022... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Tutto su Avatar 2 , il film ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto di 500€ circa per una Smart TV LG OLED 4K da 55 pollici: vediamo i dettagli sulla promozione.Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, si è già posto alcuni obiettivi per la stagione 2o23. Dopo un inizio in salita, Red Bull ha recuperato ampiamente con Max Verstappen che ha battuto il record di ...