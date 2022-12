Ultime Notizie – Covid Cina | a Malpensa 50% positivi su volo da Pechino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dei 120 passeggeri che viaggiavano sulproveniente dallae atterrato nello scalo milanese alle 18.55 del 26 dicembre, 62 sono risultati, pari al 52%. Sull’altroarrivato a Milano danel giorno di Santo Stefano, la percentuale diè stata del 38% (35 su 92 passeggeri). “Numeri che – ha commentato l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi in conferenza stampa – devono far riflettere”. Anche se il tampone per chi proviene dallae atterra a“non è obbligatorio ed è a pagamento (20 euro quello antigienico e 90 il molecolare, ndr), nessuno si è rifiutato di farlo”, ha precisato Bertolaso. Rispetto alla ...

